VHS setzt auf Themenfelder Kultur und Gesellschaft Programm für Hobbykünstler und Biowein-Fans

Darüber hinaus bietet die VHS eine Vielzahl von Werkkursen an, in denen die Teilnehmenden mit verschiedenen Materialien arbeiten können. Von Holz und Keramik bis hin zu Edelstahl stehen den Teilnehmenden verschiedene Werkstoffe zur Verfügung, um ihre kreativen Ideen umzusetzen. In diesen Kursen lernen die Hobbykünstler verschiedene Techniken und Handwerkstechniken kennen und können eigene Projekte realisieren.