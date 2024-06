VHS Heiligenhaus Gesundheitskurse stehen im Programm obenan

Das Volkshochschulprogramm für das Wintersemester steht. Finanziell steht das Haus so da: Der Haushaltsplan verzeichnet für die kommenden beiden Semester 720.000 Euro an Honorarkosten. Dem stehen Einnahmen in Höhe von 1,169 Millionen Euro gegenüber - aus Entgelten und weiteren Erträgen. Inhaltlich steht das ganze Jahr 2024 für die Volkshochschule unter dem Motto „Gesundheit und Achtsamkeit“. Aufbauend auf der großen Nachfrage zahlreicher Angebote des Frühjahres, werden sowohl neue als auch sehr bewährte Kursangebote vorgehalten. Insbesondere die große Nachfrage nach den Entspannungsangeboten, aber auch nach den kompetenten Fachvorträgen wird auch im kommenden Semester Rechnung getragen. Die hohe Nachfrage und die ungebrochene Anmeldebeteiligung des Frühjahrssemesters werden auch für das Herbstsemester erwartet. In der Summe betrachtet ist die Gesundheitsbildung des Zweckverbandes mit kompetenten Fachdozierenden aufgestellt. Zur Erläuterung heißt es: „Auch im kommenden Semester erwarten wir, dass neben den geplanten Kursen, die vermutlich schnell belegt sind, eine hohe Anzahl an Zusatzkursen organisiert werden müssen. Gefragt ist, wie die Programmplaner mitteilen, auch der Bildungsurlaub „Yoga“. Die Kooperation mit dem Verein Schlüsselregion konnte neben bewährten Angeboten mit neuen Gesundheitskursen, zur betrieblichen Gesundheit für Mitarbeitenden, auch im Herbstsemester 2024 weiter ausgebaut werden. Neben dem breiten Angebot und der ungebremsten Nachfrage nach qualitativ anspruchsvollen Yogakursen gibt es weitere Besonderheiten. Im Bereich für Menschen mit Behinderungen wird der Kurs Nordic Walking erneut angeboten. Auch ein Entspannungsangebot für Menschen mit Behinderungen ist im Programm. Der Kurs „Stressbewältigung“ wird auf vielfachen Wunsch erneut angeboten.