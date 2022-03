Unfall in Ratingen ost : Gas- mit Bremspedal verwechselt

Ratingen ost Niemand verletzt, drei geparkte Pkw wurden zusammengeschoben und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 37.000 Euro geschätzt.

(RP) Schwerer Unfall in Ratingen Ost, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Was war genau geschehen? Am Samstagmorgen befuhr eine 61-jährige Ratingerin gegen 9 Uhr mit ihrem Audi die Straße Auf der Aue. Nachdem sie in die Bruchstraße abgebogen war, wollte sie ihren Pkw abbremsen. Sie verwechselte nach eigenen Angaben die Pedale und trat auf das Gaspedal.