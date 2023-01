Vorfall in Ratingen Streit mit Messerstich landet erneut vor Gericht

Die Tat im April 2022 hatte für Aufsehen gesorgt: In Tiefenbroich waren ein Fußgänger und ein Radfahrer auf einem Gehweg aneinandergeraten. Der Streit eskalierte später vor dem Wohnhaus eines der beiden Männer, wo ihn der andere mit einem Messer attackiert hatte. Vom Amtsgericht wurde die gefährliche Körperverletzung bereits verhandelt, der Angeklagte war vom Amtsrichter zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Nun geht der 59-Jährige in die Berufung, das Urteil am Düsseldorfer Landgericht soll am 14. Februar verkündet werden.