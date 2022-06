Unfall in Ratingen : Schwerer Unfall durch Lenkmanöver

Ratingen Zwei Pkw waren frontal in einander gefahren. Der Unfallverursacher fuhr offenbar in Schlangenlinien.

(RP/kle) Am Dienstagnachmittag ist ein 57-jähriger BMW-Fahrer auf der Fritz-Bauer-Straße bei einem Lenkmanöver mit einem ihm entgegenkommenden Dacia Duster eines 61-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß zum Teil schwer. Das war geschehen: Gegen 16.55 Uhr befuhr der 57-jährige Velberter mit einem 3er BMW Coupé die Fritz-Bauer-Straße in Richtung Stadionring. Zwischen der Einmündung zur Straße Götschenbeck und der Straße D2-Park führte der Fahrzeugführer nach Zeugenaussagen augenscheinlich Fahrübungen durch und bewegte das Fahrzeug mehrfach in Schlangenlinien.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 57-Jährige während dieser Fahrmanöver plötzlich in den Gegenverkehr. Er touchierte zunächst die linksseitig angebrachte Leitplanke und stieß anschließend nahezu frontal mit einem ihm entgegenkommenden Dacia Duster eines 61-jährigen Krefelders zusammen. Der 57-jährige Unfallverursacher verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 61-Jährige wurde nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf rund 35.000 Euro.