Mehrere Einsätze : Verstöße gegen Coronaschutzverordnung

Mit Stühlen, Tisch und jeder Menge Alkohol hatten es sich Unbekannte am Blauen See gemütlich gemacht. Der Ordnungsdienst räumte auf. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Ratingen war am Wochenende auf Spiel- und Sportplätzen, in einer Gaststätte und im Wald unterwegs.

Während sich die meisten angetroffenen Personen einsichtig zeigten, musste der KOD am Stadtwerke-Ratingen-Sportpark (ehemals Sportpark Keramag) weitergehende Maßnahmen ergreifen. Dort spielten rund 30 Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene Fußball, ohne sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Eine freundliche Ansprache des dort ansässigen Sportvereins wurde von den jungen Menschen ignoriert, sodass der Verein den KOD um Unterstützung bat. Die Ordnungskräfte nahmen Personalien von zwölf Jugendlichen auf, die anderen flüchteten.

Gebühren in Ratingen : Friedhofsgebühren sind in Ratingen moderat

Gaststätte Am Freitag gegen 22.50 Uhr erhielt der KOD einen Anruf von der Leitstelle der Polizei. Dort war der Hinweis eingegangen, dass vor einer Gaststätte im Ratinger Süden mehrere Fahrzeuge auf dem Gehweg stehen und dass sich in der Kneipe mehrere Personen aufhalten sollen. Als die KOD‘ler kurze Zeit später eintrafen, versahen sie zunächst zwei Fahrzeuge, die ordnungswidrig auf dem Gehweg parkten, mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung. Die Rollläden der Kneipe waren geschlossen, es waren jedoch Stimmen zu hören. Daher forderte der KOD im Rahmen der Eigensicherung die Unterstützung der Polizei an. In der Gaststätte befanden sich neben dem 38-jährigen Wirt zwei weitere Personen. Etliche leere Bierflaschen und ein voller Aschenbecher deuteten darauf hin, dass sich die Personen schon längere Zeit in der Kneipe befanden. Der Inhaber erklärte, es handele sich um ein privates Treffen mit Freunden. Diese Darstellung wurde aber nicht akzeptiert, das illegale Treffen aufgelöst. Der Inhaber und die beiden Gäste müssen mit Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung und das Nichtraucherschutzgesetz rechnen. Die Gaststätte wurde freiwillig geschlossen.