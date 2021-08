Corona in Ratingen : Ab Montag Inzidenzstufe zwei: Maßnahmen werden verschärft

Ratingen Unabhängig von aktuellen Regelungen wird das Land Nordrhein-Westfalen in Kürze eine neue Coronaschutzverordnung erlassen, die die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffen berücksichtigt.

(RP) Die Zahlen steigen weiter – und dies hat Folgen für das tägliche Leben. Ab Montag (16. August) liegt der Kreis Mettmann wieder in der Inzidenzstufe zwei. Da die 7-Tages-Inzidenz am vergangenen Samstag den achten Tag in Folge die 35 überschritten hat, tritt dieser Wechsel am übernächsten Tag automatisch in Kraft. Das bedeutet, dass einige Maßnahmen wieder verschärft werden.