Einsatz in Heiligenhaus : Feuerwehr löscht Maschinenteile

Die Feuerwehr löschte Maschinenteile ab. Foto: RP/Feuerwehr Heiligenhaus

Heiligenhaus Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zu einem Maschinenbrand nach einer Verpuffung in einem Betrieb am Nordring aus. Es gab keine Verletzten.

