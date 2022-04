Mietverträge : Indexmietverträge sollen steigende Inflation auffangen

Indexmietverträge umgehen den ortsüblichen Mietspiegel und orientieren sich an den Lebenshaltungskosten. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Ratingen Bei einem Indexmietvertrag steigt die Miete mit den steigenden Lebenshaltungskosten. Erhöhungen sind allerdings nur einmal im Jahr möglich.

Die allgemeinen Lebenshaltungskosten steigen, vor allem getrieben durch die Energiepreise, weitaus schneller als die Mietpreise. Viele Vermieter legen Mietern deshalb bei der Neuvermietung einer Wohnung einen sogenannten Indexmietvertrag vor. Damit orientiert sich der Mietpreis nicht an dem ortsüblichen Mietspiegel, sondern an einem statistischen Messwert, ermittelt anhand der durchschnittlichen Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte in Deutschland.