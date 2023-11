Polizei im Kreis Mettmann Verfolgungsjagd endet auf Acker – Traktor zieht Streifenwagen aus Feld

Unter der Überschrift „Festgefahren – und trotzdem erfolgreich“ hat die Polizei im Kreis Mettmann am Freitag sehr amüsant eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd geschildert. „Sie haben lange nichts mehr von der Rennleitung aus dem Kreis Mettmann gelesen? Das muss sich ändern - und so melden sich unsere Stewards heute von der IsleofVelbert, wo am gestrigen Donnerstag (16. November 2023) ein 19-jähriger Rallye-Rookie zeigte, was in ihm steckt“, schreibt die Polizei bei Facebook.