Initiative : Pilotversuch auf Gerhardstraße gestartet

Das Dialog-Display zeigt die Geschwindigkeit der Autos auf der Gerhardstraße in Ratingen Süd an. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Süd Die Stadt führt sogenannte Dialog-Displays ein – zunächst in Ratingen Süd. Eine Anlage kostet 2.500 Euro. Dialog-Displays sind Geschwindigkeitsmessanlagen mit einem Anzeigefeld, auf welchem dem Autofahrer direkt signalisiert werden kann, wie schnell er gerade fährt. Die Tempoangabe kann dabei auch kombiniert werden mit einer positiven oder negativen Rückmeldung (lächelnder Smiley oder Mundwinkel nach unten zum Beispiel).

Das ist statistisch längst erwiesen und beschäftigt die Polizei immer wieder sehr intensiv: Überhöhte Geschwindigkeit ist einer der größten Risikofaktoren für Unfälle – ein Dauerproblem. Daher ist es besonders wichtig, dass Autofahrer gerade in sensiblen Bereichen wie in der Nähe von Schulen oder Kitas langsam fahren.

Ein Problem besteht aber darin, die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen konsequent zu überwachen, die Polizei kann nicht rund um die Uhr an allen als gefährlich empfundenen Straßen stehen. Die Stadt Ratingen will in diesem Bereich nun neue Wege gehen und so genannte Dialog-Displays ausprobieren. Die erste Anlage wurde nun an der Gerhardstraße in Ratingen Süd installiert.