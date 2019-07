Ratingen : Verkehrsprobleme waren Thema bei BU-Stammtisch

Es läuft nicht immer rund auf den Straßen in Ratingen – wie hier in Homberg. Foto: RP/Blazy, Achim (abz)

Ratingen (RP) Wieder einmal veranstaltete die Bürger Union (BU) einen ihrer bekannten Stammtische. Nach den Treffen in den Stadtteilen Mitte und Lintorf fand am vergangenen Donnerstag in der Dorfkneipe „Haus Boltenburg“ in Hösel eine weitere Veranstaltung statt.

Trotz der bereits begonnenen Sommerferien fanden sich an diesem lauen Sommerabend über 20 Bürger ein.

Bei Speis und Trank fanden nette, aber auch sehr angeregte Gespräche statt Es wurde über politische und allgemeine Themen aus Hösel, Eggerscheidt, aber auch darüber hinaus mit den anwesenden Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern diskutiert.