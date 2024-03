Projekt in Heiligenhaus Daten zum Stadtverkehr der Zukunft

Dazu diente der wissenschaftliche Aufwand: Die Heiligenhauser haben entscheidend dazu beigetragen, wichtige Grunddaten für die kommunale und regionale Verkehrsplanung sowie die Mobilitätsforschung zu aktualisieren. Damit wurde zugleich die älteste deutsche Zeitreihenuntersuchung zum Verkehrsverhalten zum 12. Mal seit 1972 mit Erfolg fortgeschrieben. An der Studie beteiligten sich deutschlandweit mehr als 270.000 Personen in über 500 Städten und Gemeinden. Die erhobenen Daten werden nun an der TU Dresden aufbereitet und wissenschaftlich ausgewertet. Erste stadtspezifische Ergebnisse sollen im November 2024 vorliegen. Diese werden dann in die gemeinsame Arbeit von Politik und Verwaltung an der Umsetzung des innerstädtischen Mobilitätskonzepts einfließen. „Ich bin gespannt, wie sich die Verkehrsverteilung seit der letzten Untersuchung in Heiligenhaus 2013 verändert hat“, sagt Michael Krahl, Fachbereichsleiter Straßenbau.