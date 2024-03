Einkaufen in Heiligenhaus Neuer Kalender für offene Sonntage

Die Gewerkschaft Verdi moniert dagegen: „Eine genaue Darstellung der Veranstaltungsbereiche können wir dem Anhörungsschreiben nicht entnehmen. Die Grundlage der Besucherprognose ist nicht erkennbar. Ferner fehlt es an einem Vergleich mit der erwarteten Zahl der Besucher der Verkaufsstätten.“ Grundsätzlich macht die Arbeitnehmervertretung geltend: „Die Öffnung von Verkaufsstellen am Sonntag bedeutet für die Beschäftigten des Einzelhandels Sonntagsarbeit, sie können an diesen Sonntagen nichts mit ihren Freunden und Familien unternehmen, nicht am kulturellen und politischen Leben teilnehmen. Deswegen werden verkaufsoffene Sonntage von uns aus grundsätzlichen Erwägungen heraus abgelehnt. Umgekehrt hat das Interesse der Verkaufsstelleninhaber an einer Öffnung der Geschäfte ein geringeres Gewicht.“