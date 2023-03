Heiligenhauser vor dem Landgericht Urteil: Bewährung plus Schmerzensgeld wegen Vergewaltigung

HEILIGENHAUS/WUPPERTAL · Es gab widersprüchliche Angaben dazu, was 2021 in der Wohnung einer Heiligenhauserin geschehen war. Jetzt wurde ein 35-Jähriger in zweiter Instanz verurteilt.

28.03.2023, 16:00 Uhr

Der Heiligenhauser musste sich vor dem Landgericht Wuppertal verantworten. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Von Sabine Maguire

Er wurde gegenüber einer Bekannten in einer Wohnung in Heiligenhaus übergriffig, nun verurteilte die Berufungsrichterin einen 35-jährigen Mann wegen Vergewaltigung zu 18 Monaten Haft. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, dazu muss der Angeklagte dem Opfer 6000 Euro Schmerzensgeld zahlen.