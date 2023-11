Rund um Ratingen A3: Unfall sorgt für kilometerlangen Stau

Als eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Düsseldorf beabsichtigte, auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim den Fahrer eines Mercedes zu kontrollieren, flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit. In der Folge verunglückte der Mann und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ist unter anderem Bestandteil der Ermittlungen.