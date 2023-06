Heiligenhaus und Wülfrath Satter Geldsegen für rührige Vereine

Sparkassen-Filialchef Thomas Meuser ist eher selten, aber gern in einer Sonderfunktion als „Hans im Glück“ unterwegs. Auf jeden Fall dann, wenn es um die Vergabe einer Riesensumme an rührige Vereine geht. Deshalb hatte man für einen Traditionstermin seines Hauses erstmals einen neuen Rahmen gewählt. Zur Ausschüttung, wie es offiziell heißt, des Zweckertrags aus der Lotterie „PS-Sparen“ waren Vertreter aller mit Summen zwischen 1000 und 4000 Euro bedachten Vereine in die Halle der Sparkasse Heiligenhaus eingeladen. Und gern gekommen. Immerhin ging es um insgesamt 100.000 Euro – und, nach besonders spitzer Rechnung, um noch einen Hunderter drauf. Eine Rekordsumme. Willkommene Hilfe, nachdem die Corona-Pandemie und deren Folgen einen Strich durch viele Vereinsrechnungen gemacht hat.