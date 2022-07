Heiligenhaus : Polizei erneut im Einsatz gegen Raser auf der Pinner Straße

Heiligenhaus Es war der zweite Einsatz an der Pinner Straße binnen weniger Tage – und erneut erwies sich die doppelspurige, leicht abschüssige Einbahnstraße als eine Art Raserpiste.

(köh) Die Polizei rekapituliert den Einsatz so: In der Zeit von 19.50 Uhr bis 1.15 Uhr wurde bei insgesamt 51 Autofahrern eine Überschreitung der an dieser Stelle zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern festgestellt.