Ratingen : Verband erschüttert über Böllerverbot

Zum zweiten Mal in Folge haben sich Bund und Länder für ein Böllerverbot zu Silvester ausgesprochen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Ratingen Bis zuletzt hatte der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) gehofft. Vergeblich. Bund und Länder sprechen sich zum zweiten Mal für ein Böllerverbot zu Silvester aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() „Ein zweites Mal überleben unsere Betriebe das nicht“, sagt noch vor wenigen Tagen Klaus Gotzen, Sprecher des Verbands im Gespräch mit der RP. Mit stichhaltigen Argumenten hatten sich die Mitglieder des VPI an die Ministerpräsidenten der Länder gewandt. Ihre Bemühungen blieben ohne Erfolg. Am 2. Dezember wurde das bundesweite Böllerverbot beschlossen.

„Das bedeutet mit aller Wahrscheinlichkeit den Todesstoß für die gesamte Feuerwerksbranche in Deutschland und damit auch die Arbeitslosigkeit von 3.000 Beschäftigten“, teilt der VPI nun mit. Vorsitzender Thomas Schreiber wird deutlich: Mit den steigenden Infektionszahlen dürfe die Bereitschaft nicht sinken, sich an Fakten zu halten. „Mit der Entscheidung gegen Feuerwerk haben Bund und Länder auf Basis von falsch gesetzter Panik riskiert, dass es jetzt endgültig aus sein könnte für unsere Branche.“

Das Argument, Feuerwerkskörper würden in der Silvesternacht für volle Intensivstationen sorgen, will der VPI so nicht stehen lassen: Vielmehr seien übermäßiger Alkoholgenuss und illegale Feuerwerksprodukte der Grund dafür.

Es stelle sich jetzt auch die drängende Frage, wer die horrenden Folgekosten tragen soll, so der VPI. „Da hängt ein Rattenschwanz an dieser Blitzentscheidung, den sich die Verursacher in unseren Augen überhaupt nicht vor Augen geführt haben“, so Klaus Gotzen. „Aktuell befinden sich rund 200.000 Paletten Feuerwerk in den Lägern, bundesweit bedeutete das Vernichtungskosten von rund 100.000.000 Euro und darin sind Logistikkosten noch nicht eingeschlossen.“ Nicht nur die Feuerwerksfirmen, sondern auch Händler und Logistiker sind in Ihrer Lebensgrundlage unmittelbar von dieser Entscheidung betroffen. „Wir sprechen hier von aktuellen Bankverbindlichkeiten der Branche, die nach zwei Jahren ohne Umsätze 200.000.000 Euro bedeuten“, verdeutlicht Klaus Gotzen.