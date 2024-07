Veranstaltungen in Ratingen Ein abwechslungsreiches Wochenende

Start und Ziel der gemütlichen Ausfahrt ist der Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Während der Tour müssen zahlreiche Aufgaben und Rätsel gelöst werden. Der ungefähre Zeitplan: 8.30 bis 10 Uhr ist Check-in am Burgplatz. Zwischen 10 und 11 Uhr starten die Oldtimer. Von 10.30 bis 12.30 Uhr erfolgt die Überfahrt mit der Rheinfähre von Meerbusch-Langst nach Düsseldorf-Kaiserswerth. Zwischen 11.15 bis 13.15 Uhr erreichen die Oldtimer die Stempelstation der Rheinischen Post mit Catering auf dem Schützenplatz am Thunesweg in Lintorf. Zeit genug für die Ratinger, sich die schönen alten Autos einmal näher anzuschauen. Von Lintorf aus geht es weiter zur Mittagsstation auf der Galopprennbahn in Grafenberg. Über Haan und Eller geht es dann zurück zum Burgplatz In Düsseldorf.