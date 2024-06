Einsatz in Velbert Polizei rettet Hund vor Hitze

Vor Ort stießen Polizisten kurz darauf auf einen Kia, in dem ein mittelgroßer Hund saß. Anhand des Parkscheins in dem Auto konnten die Beamten feststellen, dass der Wagen schon seit etwas mehr als einer Stunde an Ort und Stelle stand. Zudem stellten sie fest, dass der Hund augenscheinlich erhebliche Qualen erlitt: so hechelte der Vierbeiner anhaltend und stark, zudem wirkte er sehr unruhig und schien in Panik.