Velbert: Unfall mit Lkw-Ladung

Velbert Ein 40-Tonner Sattelzug verlor an der Kuhlendahler Straße, im Bereich der "Müllermilchkurve", seine wertvolle Ladung: Tropenholz.

(RP) Der 42-jährige Fahrer war nach Polizeiangaben am Dienstag mit seinem mit hochwertigen Tropenhölzern beladenen Lkw auf der ansteigenden Kuhlendahler Straße in Richtung Tönisheide unterwegs, als sich im Kurvenbereich die „Hölzer“ plötzlich in Bewegung setzten. Ein Holzpaket und mehrere Terrassendielen fielen nach rechts, durchstießen die Schiebeplane und flogen auf den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Geh/Radweg. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen auf dem Weg.Allerdings entstand an der Plane des Lkw sowie der Fahrbahn Sachschaden. Die informierten Polizisten nahmen anschließend Lkw und Ladung in Augenschein. Dabei stellten die Beamten gravierende Mängel bei der Verladung und der Sicherung der Ladung gegen Verrutschen und Herabfallen fest. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Sowohl gegen den 42-jährigen Fahrer als auch den verantwortlichen Leiter der Ladearbeiten beim verladenen Unternehmen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.