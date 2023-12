Unfall in Velbert Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein 64 Jahre alter Autofahrer hat auf der Mettmanner Straße in Richtung Wülfrath + in Velbert mit seinem Wagen den Fußgänger erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 41-Jährige kam noch ins Krankenhaus, starb dort aber an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.