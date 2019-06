Niederberg : Trickbetrüger verletzen auf der Flucht zwei ihrer Opfer

Velbert/Heiligenhaus (RP) Regelrechte Jagdszenen spielten sich offenbar Mittwochmittag in der Velberter Innenstadt ab. Davon berichtet die Polizei. Ein 36-jähriger Mann wurde in Velbert-Mitte Opfer eines Trickbetruges. Bei dem Versuch, den mit einem Auto flüchtenden Täter zu stellen, wurde der Mann sowie ein 25 Jahre alter Zeuge leicht verletzt.

Um kurz nach 12 Uhr hielt sich der Velberter gemeinsam mit seinem Bekannten aus Heiligenhaus (25 Jahre alt) auf einem Parkstreifen an der Christuskirche an der Einmündung Hohenzollernstraße / Sternbergstraße auf, als neben den beiden Männern ein schwarzer VW Golf 7 mit belgischem Kennzeichen stoppte.

Der Beifahrer stieg aus dem Auto aus und bot den Männern den Kauf eines Smartphones an. Tatsächlich ließen sich die beiden auf das Geschäft ein und händigten dem Mann mehrere hundert Euro Bargeld aus.

TVR hat so viele Teams wie nie

Handball : TVR hat so viele Teams wie nie

Im Gegenzug erhielt der 36-Jährige eine schwarze Kunstledertasche, in der angeblich das soeben verkaufte Handy enthalten war. Als der Velberter in die Tasche sah, stellte er fest, dass er soeben Opfer eines Trickbetruges geworden war. Anstelle des Smartphones befand sich in der Tasche lediglich Kaffee.