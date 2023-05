Gerichtsverhandlung in Velbert Ohr abgebissen: Noch kein Ende des Prozesses in Sicht

Für das Opfer des Mannes hatte die Begegnung im August 2022 in einer Katastrophe geendet. Die beiden Männer waren sich zuvor nur einmal begegnet, man könnte also beinahe noch von einer „Zufallsbekanntschaft“ sprechen. Am Tattag sollen sich beide in der Wohnung des Beschuldigten in Velbert aufgehalten haben, als die Lage eskaliert sei. Der 40-Jährige soll dem Mann damit gedroht haben ihn zu töten und sein Blut trinken zu wollen. Als der Velberter das von dem Beschuldigten in dessen Wohnung hörte, wollte er die Flucht ergreifen. Dann sah er sich plötzlich einem Samurai-Schwert gegenüber, dass der Mann mit einer Hand an seinen Hals hielt, um ihn mit der anderen Hand zu würgen. Bei dem Versuch, den Angriff abzuwehren, brach sich das Opfer das Handgelenk. Der Angreifer soll ihm daraufhin das Schwert ins Knie gestoßen haben, wodurch es zu einer Schnittverletzung gekommen sein soll. Dann soll der Velberter seinem Opfer ins linke Ohr gebissen und es nahezu vollständig abgetrennt haben, um es zu verzehren. Dazu soll der Bekannte des Mannes noch Schnittverletzungen an der Stirn und an der Hand erlitten haben.