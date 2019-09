Niederberg : Velbert hat neue Partnerstadt im Kosovo

Niederberg (RP) Das gibt es nicht alle Tage: Seit April dieses Jahres ist die Städtepartnerschaft zwischen Podujeva (Kosovo) und Velbert amtlich. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer besuchte kürzlich erneut Podujeva, um seinen Beitrag dazu zu leisten, die Freundschaft mit Leben zu füllen.

Wie für alle Staaten des westlichen Balkans bestehe auch für Kosovo die Perspektive eines Beitritts zur Europäischen Union (EU) - das habe der Europäische Rat in Thessaloniki im Jahr 2003 beschlossen, so Beyer. Die Geschwindigkeit des Annäherungsprozesses hinge dabei allein von den Fortschritten ab, die Kosovo insbesondere im Bereich Rechtsstaatlichkeit, bei der Stärkung von Verwaltungsstrukturen und beim Aufbau einer funktionsfähigen Marktwirtschaft erzielte. Die Erweiterung der EU sei derzeit nicht populär. Aber genau deshalb seien gelebte Städtepartnerschaften, wie die mit Podujeva so wichtig, denn Verbindungen schaffen zwischen Menschen sei ihm eine Herzensangelegenheit.