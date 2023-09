Unternehmen in Heiligenhaus Schlüsselregion-Wirtschaftsfrühstück bei der Spedition Dörrenhaus

Die Dörrenhaus GmbH ist eine Internationale Spedition, die seit mittlerweile über 50 Jahren in Velbert und ist dort heute mit drei Standorten vertreten. Zu Beginn der Firmengeschichte waren das Haupteinzugsgebiet die Nachbarländer Italien, Frankreich und die Beneluxstaaten. Heute transportiert die Spedition Dörrenhaus die Ware ihrer Kunden auf verschiedenen Wegen in die ganze Welt. Über die weltweite Landfracht hinaus bietet Dörrenhaus nun schon lange auch See- und Luftfracht an. „Die See- und Bahnfracht über die Seidenstraße ist heute unsere größte Abteilung hier in Velbert“, erzählte Lars Dörrenhaus, Geschäftsführer der Spedition, den Gästen des Wirtschaftsfrühstücks. Gemeinsam mit einem Partner konnte die Spedition 2021 sogar Büros in China und Hong Kong eröffnen; mittlerweile ist sie in ganz Asien vertreten.