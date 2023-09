Ausbildung und duales Studium in Velbert/Heiligenhaus Ausbildungsbörse bietet Informationen für Berufsanfänger

Informationen zu diesem Angebot bietet die Ausbildungsbörse der Schlüsselregion, die am 23. September von 10 bis 13 Uhr im EMKA-Sportzentrum, Am Sportzentrum 1 in Velbert, stattfindet. Die Schlüsselregion ist das industrielle Netzwerk der Region Velbert/Heiligenhaus. 230 Unternehmen nutzen den Verein als Kommunikationstreffpunkt, als kurzen Draht zu benachbarten Firmen, für Kooperationsprojekte sowie für das gemeinsame Engagement für den Fachkräftenachwuchs in der Region.