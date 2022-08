Feuerwehreinsatz in Velbert : Brand in ehemaligem Fußballstadion

Brand in ehemaligem Fußballstadion

Feuerwehreinsatz in Velbert

Am frühen Montagabend wurde die Rasenfläche eines ehemaligen Fußballplatzes in Brand gesetzt. Foto: Polizei

Die Polizei in Velbert ermittelt derzeit gegen zwei tatverdächtige Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Velbert (RP) Nahezu die gesamte Rasenfläche eines ehemaligen Fußballplatzes an der Jupiterstraße in Velbert ist am frühen Montagabend bei einem Brand zerstört worden. Die Polizei ermittelt gegen zwei tatverdächtige Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren und bittet um Zeugenhinweise.