Kultur in Ratingen : Ukrainischer Pianist spielt Musik aus seiner Heimat

Der ukrainische Pianist Vadim Neselovskyi gastiert am Samstag, 19. März, in der Friedenskirche. Foto: Oleg.Nitsko

Ratingen Ost () Die USB Stiftung in Kooperation mit der Friedenskirchengemeinde möchte am Samstag, 19. März, ab 18 Uhr zu einem Benefiz-Konzert in die Friedenskirche einladen. Zu Gast ist der ukrainische Pianist Vadim Neselovskyi.

Er wird Auszüge seiner im letzten Jahr vorgestellten Odessa-Suite spielen und Eindrücke aus seiner ukrainischen Heimat vermitteln.

Das Konzert bildet den Rahmen für eine parallele Spendenaktion zugunsten der SOS Kinderdörfer in der Ukraine, die sich unter anderem um Lebensmittel, medizinische Versorgung, Unterricht und psychosoziale Unterstützung von Kindern kümmern, aber gegebenenfalls auch um Transporte in sichere Gebiete.

Die USB-Stiftung bittet, dieses Projekt mit einer großzügigen Spende zu unterstützen. Die, die nicht zum Konzert kommen können, haben die Möglichkeit, ihre Spende ab sofort und bis 27. März auf das Konto der Stiftung zu überweisen. Bei Beträgen über 300 Euro stellt die Stiftung eine Spendenbescheinigung aus.