Frauenunion Heiligenhaus mit vollem Programm Gründerin Uschi Klützke auf Abschiedstour

In Düsseldorf legte das Schiff zu einer unvergesslichen Flusskreuzfahrt Richtung Amsterdam ab. Mit einer eindrucksvollen Grachtenfahrt und interessanten Stadtrundfahrt verschafften sich die FU-Damen erste Eindrücke von Amsterdam. Anschließend war ausreichend Zeit die lebhafte Stadt bei Tag und bei Nacht individuell zu erkunden. Weiter führte die Route über das Ijsselmeer zu den historischen Orten Hoorn und Enkhuizen sowie über den Amsterdam-Rhein-Kanal in die Universitätsstadt Utrecht. Von hier startete ein Ausflug zum Keukenhof mit seiner faszinierenden Blumenpracht. „Die Reise war ein voller Erfolg. Wir hatten Glück mit dem Wetter, haben tolle Orte erlebt, das Schiff genossen, fröhliche Abende mit Musik und Tanz erlebt und mit unserer Begleitung, Zornitza Kampmann“, so das begeisterte Fazit der scheidenden FU-Vorsitzenden.