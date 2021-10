Kultur in Ratingen : Dreiteilige Konzertreihe in der Friedenskirche

Die schwedische Band Tonbruket rockt am 31. Oktober die evangelische Friedenskirche in Ost. Foto: Tonbruket

Ratingen Zum 25. Konzertabend findet in der Friedenskirche erstmals ein kleines Festival mit drei Konzerten an drei Tagen statt. Es werden drei völlig unterschiedliche Musikabende präsentiert.

Zum 25. Konzertabend findet in der Friedenskirche erstmals ein kleines Festival mit drei Konzerten an drei Tagen statt. Instrumental, klanglich und atmosphärisch werden drei völlig unterschiedliche Musikabende präsentiert. Schon zur Eröffnung am Freitag 29. Oktober, ab 19.30 Uhr haben sich zwei herausragende Persönlichkeiten der jüngeren Generation angemeldet, die unterschiedlicher kaum sein können: die Saxophonistin Nicole Johänntgen und Simon Oslender. Beide werden zuerst Ausschnitte ihres Solo-Programms präsentieren, teilweise eigens für eastplugged entwickelt, und danach in einer Jam-Session aufeinandertreffen.