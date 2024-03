Fall aus Heiligenhaus Tränen nach Urteil des Landgerichts

Als das Urteil verkündet wird, bricht der Angeklagte in Tränen aus. Der Vorsitzende Richter Jochen Kötter schickte den Mazedonier wegen versuchten Totschlags für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Das Opfer, seine 38-jährige Ehefrau, war am 28. Juli 2023 in den Mittagsstunden mit ihrer Tochter (11) und einer Bekannten (24) auf dem Verbindungsweg zwischen der Höseler Straße und der Harzstraße unterwegs. Dort schlug der Angeklagte die Frau erst mit einem Ast, dann stach er ihr mit einem Messer in den Rücken. Als die Messerklinge abbricht, zieht er die Frau an den Haaren, zerrt sie zu Boden und schlägt ihr mit den Fäusten ins Gesicht. Ein Bauarbeiter und zwei Müllwerker hatten die Hilferufe der Frau gehört und Ismet R. daran gehindert, weiter auf das Opfer einzuschlagen. Die drei Männer hielten den Angeklagten bis zum Eintreffen der Polizei fest.