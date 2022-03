Ratinger Innenstadt : Urteil: Geldautomat bleibt in Ratinger Wohnhaus 

Ratingen/Düsseldorf Bewohner haben die Sorge, dass der Geldautomat im Erdgeschoss ihres Hauses gesprengt werden könnte.

Es bleibt dabei: Der Geldautomat in einem Mehrfamilienhaus in Ratingen muss nicht entfernt werden. Dies entschied der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf in seinem Urteil, das Dr. Joachim Unger, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, nun verkündet hat.

Laut dem Berufungsurteil habe die Eigentümergemeinschaft mit dem Betrieb einer Bankfiliale auch das Aufstellen eines Geldautomaten genehmigt. Eine Änderung der Benutzungsregeln ihrer Immobilie könnten die Eigentümer aber nur einstimmig beschließen, was nicht geschehen sei. Die bloß abstrakte Gefahr eines Zugriffsversuchs durch Kriminelle genüge nicht, um der Mieterin einer Teileigentumseinheit die ihr genehmigte Nutzung zu untersagen. Wegen der Einzelheiten, so das Gericht, wird auf das Urteil vom 21. März 2022 (Az. I-9 U 25/21) verwiesen, das in die Rechtsprechungsdatenbank www.nrwe.de eingestellt wird. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Filiale der Santander-Bank befindet sich am Anfang der Fußgängerzone. Ein Sprecher hatte auf eine frühere RP-Anfrage betont, dass man auf höchstmögliche Sicherheitsstandards achte. In Ratingen hatte es bereits einige Sprengungen von Geldautomaten gegeben. Zuletzt wurde am 23. Dezember ein Automat der Commerzbank-Filiale gesprengt. Dabei entstand erheblicher Schaden am Gebäude. Dass die Sorge der Eigentümer nicht grundlos ist, zeigt ein Fall in Duisburg: Die Detonation eines Geldautomaten im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war so gewaltig, dass 23 Anwohner ihre Wohnungen mitten in der Nacht verlassen mussten, weil befürchtet wurde, das Gebäude könnte einstürzen. Insgesamt zwei mehrstöckige Gebäude mussten geräumt werden. Nachdem die Statik überprüft worden war, konnten die Menschen aber zurück in ihre Wohnungen.