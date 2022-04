Einkaufen in Ratingen : Wo es noch ausreichend Mehl und Öl gibt

Norman Schröder hat noch genug Mehl und Öl, um die Regale im Unverpackt-Laden wieder aufzufüllen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Dank regionaler Bezugsquellen kann der Unverpackt-Laden an der Lintorfer Straße die Produkte weiterhin anbieten. Die Lieferkette funktioniert.

Von Marita Jüngst

Seit Wochen sind die Regale in den Supermärkten, in denen normalerweise Mehl und Sonnenblumen- beziehungsweise Rapsöl stehen, leer. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine begann, wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie, bei den Kunden das große Hamstern. Zum Leidwesen all derer, die tatsächlich nur ein Kilo Mehl für den Wochenendkuchen oder ein paar Pfannkuchen kaufen möchten und nicht können.

Wo also gibt es noch Mehl und Öl in ausreichender Menge? Beispielsweise im Unverpackt-Laden an der Lintorfer Straße in der Innenstadt. Das spricht sich langsam herum und deshalb kann Inhaber Norman Schröder auch eine ganze Reihe von Neukunden begrüßen, die eigens für ein Kilo Mehl zu ihm in den Laden kommen. „Die haben von Freunden und Bekannten erfahren, dass es bei mir noch Mehl und Öl gibt“, sagt er.

Sein Beschaffungsgeheimnis: Das Mehl bezieht er von einem Bauern aus Velbert. Der Lieferweg ist kurz, das Mehl noch reichlich vorhanden. Denn wie der Geschäftsmann weiß, liegt die Knappheit in den Supermärkten nicht am Produkt selbst, sondern an der Unterbrechung von Lieferketten und eben an den Hamsterkäufen. Seinen Kunden bescheinigt Schröder vernünftiges Einkaufen. „Die meisten kaufen nur das Kilo, das sie auch brauchen“, sagt er.

Drei verschiedene Weizenmehlsorten hat er im Angebot, dazu Dinkel- und Vollkornmehl, alles in Bio-Qualität. Und sollte das tatsächlich mal ausgehen, hat er auch noch verschiedene Körner im Sortiment, „die man hier im Laden auch mahlen kann. Ich habe eine eigene Mühle“, sagt Schröder. Der Preis für das gängige Weizenmehl liegt um Unverpackt-Laden pro Kilo übrigens bei 2,40 Euro.

Auch beim Öl setzt Norman Schröder auf Produkte aus Deutschland. Neben Rapskernöl gibt es bei ihm auch nach wie vor Sonnenblumenöl in ausreichender Menge. Nachbestellungen bei den Händlern, meist kleinere Manufakturen, sind kein Problem.

Trotz der ausreichenden Belieferung bekommt auch Norman Schröder die Auswirkungen des Krieges zu spüren, nämlich bei den Preisen. Das liege nicht an den Produkten selbst, sagt er. Da damit zu rechnen sei, dass Ersatzteile für Mühlen künftig knapp werden könnten, würde der Markt derzeit leer gekauft, obwohl die Teile noch gar nicht benötigt werden. Die Investitionen in die Zukunft würden dann auf den Preis aufgeschlagen. Deshalb hat auch Norman Schröder den Kilopreis für Mehl erhöhen müssen.