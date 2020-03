Wirtschaft : Unverpackt-Laden eröffnet weitere Filiale

(jün) Der Unverpackt-Laden an der Lintorfer Straße läuft gut, wie Mitinhaber Norman Schröder erklärt. Und zwar so gut „dass wir jetzt eine Filiale in Hilden eröffnen werden“, sagt er. Zwei Immobilien seien in der engeren Wahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und wer dort als Filialleiterin arbeiten wird, steht auch schon fest, nämlich die 450-Euro-Kraft, die die drei Inhaber bereits derzeit in Ratingen unterstützt.

Im Herbst vergangenen Jahres erst hatte der Unverpackt-Laden eröffnet. Wer hier einkauft, kann sich die Waren in Gefäßen abfüllen, die er entweder selbst mitbringt, oder auch im Laden kaufen. Neben einer Gemüse- und Obstabteilung mit Bio-Produkten gibt es Nudeln, Müsli, Kichererbsen und Mehl in verschiedensten Varianten, ebenso Haarwaschmittel und Knabbereien. Es gibt Brotaufstriche in Gläsern, lose Seife, Milch in Flaschen und Trinkhalme aus Glas.

Brot und Kuchen werden aus einer Bio-Bäckerei in Essen-Werden geliefert. „Das Sortiment hat sich inzwischen aber stark erweitert“, sagt Schröder. Denn die drei jungen Unternehmer reagieren auf die Kundenwünsche und versuchen, diese umzusetzen.

Auch das gemütlich angeschlossene Bistro findet immer mehr Liebhaber. Zuletzt stellten auch die Ratinger Grünen dort ihren Bürgermeisterkandidaten Martin Tönnes vor. Der hatte die Lokalität bewusst gewählt, weil er von dieser Geschäftsidee überzeugt ist.

Wenn das Wetter wieder schöner und wärmer wird, wird der Unverpackt-Laden auch seine Außenterrasse öffnen. Dann können die Kunden ihren Cappuccino, der wahlweise auch mit Mandelmilch serviert wird, auch draußen genießen.

Die Möbel für die Außengastronomie wollen die Jungunternehmer selbst zusammenbauen, nämlich aus Paletten. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen.