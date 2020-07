Stadtteilpaziergang in Lintorf : Dorfcharme mit Großstadtanschluss

Lintorfer Urgestein Andreas Preuß erinnert vor dem alten Rathaus an die Zeit, in der der Stadtteil noch eigenständig war. Die Büste zeigt Johann Peter Melchior, den berühmtesten Lintorfer. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Lintorf punktet mit historischen Kleinoden, einer lebendigen Gemeinschaft und großem Zusammenhalt. Die Bürger schätzen vor allem die Nähe zur Natur gepaart mit einer schnellen Anbindung an die Städte der Region.

Das alte Rathaus in Lintorf ist keine Schönheit. Und manch einer denkt noch mit Wehmut an die Zeit zurück, als Lintorf eine eigenständige Gemeinde war. Obwohl die Bürger sich seinerzeit mit Händen und Füßen wehrten, wurde Lintorf am 1. Januar 1975 in die Stadt Ratingen eingemeindet. Bis zum heutigen Tag prägen leichte Animositäten die Zwangsehe zwischen Lintorf und Ratingen. Wie zum Beweis stellt sich Andreas Preuß von den Heimatfreunden mit dem Satz vor: „Ich bin Lintorfer“ und zementiert alte Vorbehalte – wenn auch mit einem Schmunzeln.

Das Haus selbst hat die turbulenten Zeiten überdauert. Mit ihm auch ein Teil der Original-Einrichtung. „Tische und Stühle, Wandvertäfelung und Lampen im alten Ratssaal stammen noch aus dem Jahr 1956“, so Preuß. Sie haben die letzte Ratssitzung der unabhängigen Gemeinde noch erlebt. Bis heute ist das Gebäude an der Speestraße 2 soziales Zentrum und Treffpunkt. Unzählige Vereine haben hier ihr Domizil: „Der Schachverein führt hier Turniere durch, Schützenverein, Heimatfreunde, Reservisten oder Werbegemeinschaft haben hier ihre Büros“, zählt Preuß nur einige Nutzer auf.

Info Stadtteil-Steckbrief Lintorf Eckdaten Lintorf erstreckt sich auf einer Fläche von 15,85 Quadratkilometern. Rund 15.000 Einwohner leben hier. Geschichte Einzelne Gehöfte bilden den Ursprung Lintofs, das im 1052 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Fundstücke wie bearbeitete Schieferplättchen und Beilklingen lassen vermuten, dass die Gegend schon vor 13.000 Jahren bewohnt war.

Dass der Lintorfer ein geselliger Zeitgenosse war und ist, beweist die hohe Dichte an Gaststätten im Ortskern. Der Bürgershof blickt auf die längste Geschichte zurück: „Die älteste Rechnung, die die Heimatfreunde gefunden haben, stammt aus dem Jahr 1570“, berichtet Andreas Preuß. Während die Gaststätte Kaiser, in der früher auch Ratssitzungen stattfanden, nicht überlebt hat, hat der Stadtteil bis heute reichlich Lokale zu bieten, in denen bei einem Bier die Tagespolitik erörtert werden kann. Oder bei einem Kräuterlikör. In Lintorf werden gleich zwei hochprozentige Tropfen gebraut: Der Heidoli und der Krummenweger Tropfen.

Wenn nicht gerade Corona das öffentliche Leben lahmlegt, feiern die Lintorfer gerne unter freiem Himmel. Weinfest, Handwerkermarkt oder Adventsmarkt sind nur einige Eckpunkte im Lintorfer Jahreskalender. Federführend in der Organisation vieler Feste und Aktionen ist die Werbegemeinschaft. Deren Mitglieder bieten die komplette Grundversorgung vor Ort. Leerstände gibt es kaum. „Wer aus Lintof nicht rauswill, muss es auch nicht“, so Helga Krumbeck, Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Sie schätzt besonders den Zusammenhalt. „Gerade in Krisen wie Corona bewährt sich das Miteinander.“ An Pflanz- oder Säuberungsaktionen beteiligen sich alle Generationen. „Wenn wir den Ort verschönern, kommt das allen zugute. Auch dem Einzelhandel.“

Die Speestraße ist damals wie heute die Lebensader des Stadtteils. Früher von schmucken Fachwerkhäusern gesäumt, änderte sie Ende der 60er Jahre ihr Gesicht. „Die Straße wurde verbreitert und einige Häuser links und rechts abgerissen“, erinnert sich Preuß. Heute mag der ein oder andere Lintorfer sich alte Zeiten zurücksehnen, denn: Mit der verbreiterten Speestraße hat auch der Verkehr deutlich zugenommen. Immer mal wieder gab es Ideen, eine Einbahnregelung zu etablieren oder die Straße anderweitig zu beruhigen. Der Lintorfer Einzelhandel möchte die Anbindung jedoch nicht missen.

Genau diese Mischung aus Dorfcharakter und Großstadtanbindung (zum Einkaufen liebäugeln die Lintorfer gerne mit Düsseldorf) schätzen die Bürger: „Der Stadtteil hat viele Vereine. Wer will, findet hier schnell Anschluss“, verspricht Andreas Preuß. Größter Verein am Ort ist der TuS Lintorf. „Vereine sind fester Bestandteil unserer Kultur. Sie übernehmen auch soziale Verantwortung in der Gesellschaft“, so TuS-Vorsitzender Detlev Czoske. Allein im TuS Lintorf sind 3500 Mitglieder organisiert. „Wir bieten alles an vom Babykurs bis zum Rehasport.“ Geschätzt wird der Verein für seine familiäre Atmosphäre und ein gewisses Geborgenheitsgefühl.

„Viele kleine Wege durchziehen den Stadtteil“, so Andreas Preuß. Einige von ihnen sind ehemalige Entwässerungsgräben des Bleibergbaus. Auf ihnen lässt sich wunderbar eine Zeitreise durch die Geschichte des Ortskerns antreten. Sie verbinden Historie mit Gegenwart. Romantiker machen einen Abstecher zum Dickelsbach. Einst Lebensader des Städtchens speiste der Bach Öl- und Getreidemühlen. Eine von ihnen – das Gut Helpenstein – ist mitsamt seinem (für Passanten unsichtbaren) Mühlrad bis heute erhalten und ist heute das vermutlich älteste Gebäude Lintorfs. Allerdings war der Bach nicht immer so gnädig. Heute plätschert er friedlich in seinem Bett. 1954 setzte er das ganze Dorf unter Wasser. „Eine Renaturierung ist im Gespräch“, so Andreas Preuß.

An seinem Ufer (Lintorfer Markt 20) steht die vermutlich schönste Kindertagesstätte der Stadt: Früher Schul- und Betsaal, tobt hier heute der Lintorfer Nachwuchs. „Vom Kindergarten bis zum Abitur muss man Lintorf nicht verlassen“, erklärt Andreas Preuß. Alle Schulformen sind in dem Stadtteil vertreten. Mit der Manege bietet der Ratinger Norden auch ein Jugendzentrum. Kein Wunder also, dass einige Familiennamen (Steingen, Mentzen) bereits seit mehreren Generationen in dem Stadtteil vertreten sind.

Neben schmucken historischen Gebäuden, die von der einstigen Glanzzeit Lintorfs erzählen (Beekerhof) hat sich auch die ein oder andere Bausünde eingeschlichen. Wenig verlockend versprüht der Konrad-Adenauer-Platz den betongrauen Charme der Siebziger. „Es sind schon viele Versuche unternommen worden, um den Platz zu beleben“ berichtet Andreas Preuß. So richtig gefruchtet hat bis heute nichts. Aber: „Die Wohnungen sollen schön sein.“

Das gilt auch für den letzten von drei Bahnübergänge. Zwei sind bereits durch Brücken ersetzt worden. Der Übergang an der Kalkumer Straße sollte seit 2015 Geschichte sein. Doch es tut sich nichts. Andreas Preuß sieht es gelassen: Irgendwie gehört der Bahnübergang dazu. Schließlich ist man auch ein wenig stolz, an der meistbefahrenen Güterzugstrecke Europas zu liegen. Es ist eben genau diese Mischung aus Kleinstadtcharme mit Großstadtanschluss, die die Lintorfer schätzen.

(abin)