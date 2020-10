Corona und die Wirtschaft : Mit Innovation durch die Pandemie

Ratingen Steigende Infektionszahlen beschäftigen die Ratinger Unternehmer. Olaf Tünkers, Vorstandsvorsitzender des Unternehmensverband Ratingen, glaubt, dass jetzt die Zeit für Innovationen ist.

Trotzdem ist es wichtig, auch positiv in die Zukunft zu schauen. Denn wir befinden uns in einer Zeit des Aufbruchs. Die Kommunalwahlen sind vorüber. In der Stichwahl konnte sich Amtsinhaber Klaus Pesch gegenüber seinem Hausforderer Rainer Vogt durchsetzen. Die Grünen haben ihren Stimmenanteil fast verdoppelt und sind nun zweitstärkste Partei, die Bürger-Union verliert stark, ebenso die SPD. Nur der Anteil der CDU ist fast unverändert, sie holt alle Direktmandate.

Steigende Infektionszahlen in Queens und Brooklyn : Neun New Yorker Stadtvierteln droht erneuter Lockdown

Für die Wirtschaft ist ein guter und direkter Draht zur Stadtspitze wichtig – gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie. Daher wird auch die Veranstaltungsreihe „Dialog Stadt – Wirtschaft“ fortgesetzt. Anders als bisher nicht in Form einer Präsenzveranstaltung, sondern als Videokonferenz. Am 28. Oktober treten Stadtspitze und Unternehmensvertreter wieder in virtuellen Kontakt, um Ziele, Wünsche und Themen für die kommenden fünf Jahre abzugleichen.