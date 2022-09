Stimme der Wirtschaft : „Wir brauchen durchgängige Fahrradtrassen“

Olaf Tünkers Foto: Achim Blazy (abz)

Vor dem Hintergrund der bekannten täglichen Pendlerströme braucht man in Ratingen besonders Fahrradtrassen in Richtung Düsseldorf sowie vernünftige Anbindungen in unsere Nachbarstädte im Nordkreis Mettmann wie Heiligenhaus, Velbert, Mettmann und Erkrath.

Als Ratinger Bürger aus dem Stadtteil Lintorf freut man sich darüber, dass der Radweg auf der Fritz-Bauer-Straße nun endlich fertiggestellt worden ist. Auf dem Flüsterasphalt, der die durch starken Sträucherbewuchs eingeengte Holperstrecke abgelöst hat, kommt man tatsächlich sehr zügig voran. Was fehlt, sind die Anbindungen. Dies gilt gerade für Lintorf, wo man nur als Ortskundiger die richtige Verbindung von der Lintorfer Innenstadt zur neuen Einpendlerachse nach Ratingen findet. Genau das ist das Problem des gesamten Radwegenetzes, das in der Vergangenheit eher aus touristischer Sicht gestaltet wurde. Beispielhaft hierfür steht der Panoramaweg von Kettwig bis nach Velbert.

Was wir aber brauchen, um unseren Mitarbeitern das Fahrrad als echte Alternative zum Auto schmackhaft zu machen, sind kreuzungsfreie und durchgängige Fahrradtrassen, die sich weniger durch landschaftlich attraktive Gebiete schlängeln, sondern uns auf dem kürzesten Weg mit unserem E-Bike oder Gravel-Bike von A nach B bringen. Vielleicht sogar auf Fahrradhochbahnen, die ich vor einigen Jahren in der Innenstadt von Puebla in Mexico entdecken konnte, in einer Stadt, die nicht gerade als Fahrradoase bekannt ist.