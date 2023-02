Wirtschaft in Ratingen Die Konkurrenz schläft nicht

All dies sind Gründe, weshalb die Wirtschaftsförderung in Ratingen gut aufgestellt sein muss – damit in Zeiten der Veränderung suchenden Unternehmen schnell und passgenau eine Alternative angeboten werden kann. Denn trotz der unbestreitbaren Vorteile des Standorts Ratingen gilt: die Konkurrenz in Düsseldorf schläft nicht. Und dem Makler ist es egal, ob er das Unternehmen nach Ratingen oder in eine andere Stadt vermittelt.