Ratingen: Stimme der Wirtschaft Wie Firmen schneller und digitaler werden

À propos Digitalisierung und Schnelligkeit. Waren Sie in der letzten Zeit mal auf der städtischen Homepage www.ratingen.de? Die ist immer noch rudimentär und empfängt den Besucher mit dem Hinweis auf den Cyber-Angriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen IT. Der war allerdings Ende Oktober letzten Jahres und ist somit fünf Monate her. Seither sind viele Dienstleistungen nicht oder nur rudimentär möglich. Amazon wäre in der Zeit schon längst pleite.