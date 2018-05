Ratingen : Unternehmen hilft bei den Special Olympics in Kiel

Ratingen Als Premium Partner leistet das Unternehmen ABB seit dem Jahr 2000 jährlich eine finanzielle Unterstützung für Special Olympics Deutschland (SOD). Das Herzstück der Partnerschaft ist jedoch das Engagement der Mitarbei-ter als freiwillige Helfer, das sogenannte Corporate Volunteering. Über 3000 ABB-Beschäftigte haben sich so bereits eingebracht. Bei den Nationalen Spielen in Kiel vom 14. bis 18. Mai werden 150 Kollegen die Sportler unterstützen. Darunter sind auch zwölf Kollegen vom Standort Ratingen. Rund 4600 Athleten treten in Kiel in 19 Sportarten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Unsere Begeisterung für Special Olympics ist ungebrochen, und ich freue mich, dass wieder so viele en-gagierte Kollegen dabei sind", so Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender der deutschen ABB. "Be-sonders stolz bin ich jedoch, dass wir zum ersten Mal auch unser technisches Know-how einbringen, um zum Gelingen der Spiele beizutragen." Für ein Demonstrationsprojekt der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) stellt ABB für die Zeit der Special Olympics eine mobile Schnellladelösung für E-Busse, basierend auf einem Pantographen, zur Verfügung. Der Pantograph wird an der Endhaltestelle Reventloubrücke aufgebaut und lädt zwei Linienbusse, die Volvo zur Verfügung stellt, mit bis zu 150 Kilowatt. Die KVG testet damit den Einsatz von vollelektrischen Bussen im Echtbetrieb. Bis 2020 soll die gesamte Busflotte elektrifiziert sein.

Zum zweiten Mal nach den Sommerspielen in Hannover 2016 werden in Kiel auch inklusive Sportteams mit ABB-Beteiligung an den sogenannten Unified-Wettbewerben teilnehmen. Menschen mit und ohne Behinderung bilden hier eine Mannschaft. So tritt ein Kollege vom ABB-Standort in Ratingen an, um in einem inklusiven Tischtennis-Doppel den Titel zu verteidigen.

(RP)