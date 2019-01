Jahreswechsel: Unruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Ratingen

Ratingen Allein 18 Brandeinsätze hielten die Frauen und Männer der Berufswehr und der freiwilligen Löschzüge in Atem.

(JoPr) Einen recht unruihigen Jahreswechsel meldet die Feuerwehr Ratingen. Die Zahl der Einsätze lag deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Einsatzleiter Jan Neumann berichtete: „Wie zu erwarten war, zog das Einsatzgeschehen in der Silvesternacht deutlich an.“

In Summe wurden zwischen 18 Uhr am 31. Dezember 2018 und 8 Uhr am Neujahrsmorgen Einsätze im Brandschutz durch die Feuerwehr Ratingen bearbeitet. Dazu wurden Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Löschzüge Mitte, Tiefenbroich, Lintorf und Homberg der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. „Mit den 18 Einsätzen wurde der Mittelwert der vorhergehenden fünf Jahreswechsel von zehn Brandschutzeinsätzen weit übertroffen. Die überwiegende Anzahl der Alarme bezog sich allerdings auf kleinere Einsätze“, so Neumann.

Neben mehreren Müllcontainerbränden kam es zu dem Brand auf dem Balkon eines zweigeschossigen Einfamilienhauses an der Zeißstraße in West: „Die Intensität des Brandes war so groß, dass bereits die Kunstoffrolladen geschmolzen waren und der Brand drohte auf das Wohnzimmer überzugreifen. Glücklicherweise hatte Nachbarn den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mit einem C-Rohr unter Atemschutz konnten die Flammen schnell gelöscht werden, bevor ein noch größerer Schaden entstehen konnte.“ Ein explodierender Knallkörper löste in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge des Landes NRW an der Daniel-Goldbach-Straße die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, musste aber nicht tätig werden.