Stimme der Wirtschaft : Uni Ratingen ganz fern?

In Zeiten der Corona-Pandemie wird es immer schwieriger, in Ratingen eine Hochschule anzusiedeln, meint der Unternehmensverband Ratingen.

In vielen Gesprächen unter anderem mit dem Campus in Heiligenhaus der FH Bochum, der FOM, der FH Neuss sowie der Universität Duisburg wurde versucht, eine speziell auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Ratingen zugeschnittene lokale Lösung zu finden.

In greifbare Nähe war die Uni Ratingen genau vor zwei Jahren gerückt, als die in Mettmann ansässige FHDW über eine Standortverlagerung nachdachte, sich aber schließlich für den Ankauf der genutzten Gebäude in Mettmann entschied.

Sehr passgenau wäre auch eine Außenstelle Ratingen mit der DHBW in Baden-Württemberg gewesen, zu der ABB, SAP und HP seit Jahren eine enge Partnerschaft pflegen. Es waren letztlich die Landesgrenzen, die die Realisierung in Ratingen extrem schwer gemacht hätten.

Insofern betrachtet der UVR den von der BU eingebrachten Vorschlag einer neuen Initiative für einen Hochschulstandort positiv. Leider haben sich die Randbedingungen für die Etablierung einer lokalen Ausbildungsstätte nicht grundsätzlich geändert und durch Corona + Co. sogar noch einen Dämpfer bekommen. Schon heute kämpfen viele Fachhochschulen und Hochschulen mit Nachfragemangel. Präsenz wird nicht mehr gefordert, und aus der normalen Universität wird immer mehr eine „Fernuniversität“. Für eine Fernuniversität benötigt man kein Gebäude, keinen Campus. Insofern kann der Studierende aus Ratingen heute theoretisch in den USA, in Frankreich oder in Spanien die Ausbildung absolvieren – unendliche Weiten.