Unfallstatistik für Ratingen Hier passieren die meisten Unfälle

13.174 Verkehrsunfälle, 1676 verunglückte Personen und zwölf Verkehrstote — rein statistisch kam es im Kreis Mettmann im Jahr 2022 alle 40 Minuten zu einem Verkehrsunfall. 2021 waren es noch alle 42 Minuten. Als einwohnerstärkste Stadt im Kreis kam es am häufigsten in Ratingen mit 263 Vorfällen zu Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Positives Schlusslicht in der Kategorie ist Heiligenhaus mit 45 Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Diese Zahlen liefert die Kreispolizei Mettmann. Ergänzend dazu kann im Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder eine Unfallstatistik in Kartenform eingesehen werden. So wird nicht nur deutlich, wie viele Unfälle es insgesamt im vergangenen Jahr auf dem Stadtgebiet gegeben hat, sondern auch, wo genau sie passiert sind.