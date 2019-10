Ratingen : Unfallkommission prüft Altenbrachtweg

Diese Ecke ist gefährlich: Von der Brachter Straße aus geht es in den Altenbrachtweg. Bei hohem Verkehrsaufkommen ist besondere Vorsicht geboten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kleine Anfrage von Elisabeth Müller-Witt (SPD) im Düsseldorfer Landtag: Minister Hendrik Wüst (CDU) spricht von einer Gefahrenstelle.

Die Einmündung am Altenbrachtweg zur L 422 (Brachter Straße) bleibt verkehrspolitisch ein Dauerbrenner. Und der Standort ist zweifellos gefährlich, wie CDU-Verkehrsminister Hendrik Wüst bei seiner ausführlichen Antwort auf eine „Kleine Anfrage“ der SPD-Landtagsabgeordneten Elisabeth Müller-Witt betonte.

In dem Schreiben, das der RP vorliegt, erklärte der Minister in bestem Amtsdeutsch: Nach Kenntnis der Landesregierung handele es sich bei dem außerorts gelegenen Verkehrsknoten nicht um eine Unfallhäufungsstelle, da nach dem gemeinsamen Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 25. Juni 2017 die Kriterien hierfür derzeit nicht erfüllt seien. Gleichwohl handele es sich, bedingt durch die hohe Verkehrsbelastung im Zuge der L 422 von rund 21.000 Kraftfahrzeugen pro Tag, um eine „bekannte Gefahrenstelle“.

Ursächlich hierfür erweise sich insbesondere die mangelhafte Verkehrsabwicklung im Zuge der L 422 in Homberg, wodurch die Auffahrunfallgefahren deutlich erhöht seien. Aus diesem Grund waren bereits im Jahr 2017 an drei anderen Stellen auf der L 422 die Kriterien einer linienförmigen Unfallhäufungsstelle erfüllt worden, schreibt der Minister.

Bei Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen seien von den zuständigen Straßenbaulastträgern die einschlägigen Regelwerke und Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) zu beachten, um ein sicheres und funktionsgerechtes Straßennetz zu gewährleisten.

Die enge Verzahnung der in Nordrhein-Westfalen arbeitenden Unfallkommissionen mit den zuständigen Straßenbaulastträgern sei ein Garant dafür, dass Beschlüsse der Unfallkommissionen, die bauliche Anpassungen der Straßeninfrastruktur erfordern, grundsätzlich mit hoher Priorität behandelt und möglichst zeitnah umgesetzt werden können.

Der Kreis Mettmann als Fachaufsichtsbehörde der Stadt Ratingen und in seiner koordinierenden Eigenschaft als Leiter der überörtlichen Unfallkommission hat aber zugesagt, sich gemeinsam mit der zuständigen Unfallkommission vor Ort zeitnah mit den Belangen der Verkehrssicherheit im Zuge der L 422 zu befassen, um in Frage kommende zusätzliche streckenbezogene Verkehrssicherheitsmaßnahmen zu beschließen.

In einem anderen Fall hat sich dieses Gremium bereits zu Wort gemeldet und eine Lösung erarbeitet. Für die stark befahrene und gefährliche Einmündung Rehhecke/Krummenweger Straße fordert man eine Ampelanlage bereits fürs Jahr 2020. Es geht vor allem um die Sicherheit der Radfahrer. An der Einmündung gibt es nur einen kombinierten Rad- und Gehweg an der Seite zur Rehhecke: Das macht das Abbiegen für Kraftfahrer nicht leichter, ein flotter Radler auf der „verkehrten“ Seite wird schnell übersehen.