Feuerwehr Ratingen im Einsatz Zwei Verletzte bei Unfall an Raststätte

Um 13.04 Uhr am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Ratingen und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der A3 in der Raststätte Hösel gerufen. Ein Autofahrer hatte nach Feuerwehrangaben auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und schleuderte in mehrere stehende Pkw und Motorräder an der Tankanlage der Raststätte Hösel.