Auf der Brachter Straße : Unfall mit vier Fahrzeugen wegen Unachtsamkeit

(RP) Ein Augenblick der Unachtsamkeit hatte am Dienstag gegen 13.05 Uhr weitreichende Folgen. Bei einem Unfall auf der Brachter Straße (L 422) wurden vier Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 38-Jähriger aus Mettmann, mit einem VW Caddy auf der Landstraße in Richtung Ratingen Mitte. In Höhe der Einmündung Altenbrachtweg bemerkte er zu spät, dass sich hinter einem Linksabbieger bereits eine Fahrzeugschlange gebildet hatte. Mit großer Wucht prallte der VW Caddy in das Heck eines stehenden Skoda. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenpralls wiederum in das Heck des davor stehenden Audi Q7 eines Velberters gedrückt. Der Caddy schleuderte nach dem Aufprall auf den Skoda noch mit dem Heck auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dort die Fahrerseite des entgegenkommenden Ford Grand C-Max eines 49-jährigen Velberters.