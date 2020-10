Unfall auf der A 524 : Pkw fährt in Leitplanke

Lintorf Drei Verletzte bei Unfall in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 524. Einer davon schwer. Bei Alarmierung sollten zwei Personen eingeklemmt sein. Sie konnten sich aus dem Fahrzeug befreien.

In der Verbindungsfahrbahn der Autobahn 524 in Fahrtrichtung Essen ist am Samstagmorgen gegen 1 Uhr ein mit drei Personen besetzter PKW verunglückt. Nachdem die Notrufe von fünf betroffenen Personen, davon zwei im Fahrzeug eingeklemmten, berichtet hatten, rückten Rettungsdienst und Feuerwehr in großer Mannstärke aus.