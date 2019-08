Ratingen : Unfall in Homberg: Fahrer verletzt

Homberg (RP) Am gestrigen Donnerstag ist es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Meiersberger Straße/Zum Busch/ Kleinhofweg in Homberg gekommen. Gegen 11.10 Uhr war ein 40-jähriger Lkw-Fahrer die Meiersberger Straße in Richtung Wülfrath unterwegs.

Als er an der Kreuzung Zum Busch/Kleinhofweg links auf den Kleinhofweg abbiegen wollte und seinen Lkw stoppte, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, fuhr ihm ein 49-jähriger Nissan-Fahrer auf. Er gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Bei dem Aufprall verletzte er sich leicht.